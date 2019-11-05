كيف تختار الفتاة شريك حياتها؟

• النساء أكثر انتقائية من الرجال

يمكن لمعظم الرجال أن يقرروا رأيهم بشأن الفتاة من الاجتماع الأول إن لم يكن من الصورة الأولى التي يرونها. لكن نظرا لا النساء يبذلن الكثير من الجهد ويحملن الأطفال، فيكونوا أكثر حذرًا عند اختيار شريك الحياة.



هناك الكثير من النظريات التي تشرح كيف تختار النساء شركاء حياتهن، لكن اليوم سألقي الضوء على زاوية مختلفة من عملية الاختيار.



عندما يختار الرجل امرأة، فإنه عادة ما يقيم قدراتها الإنجابية وجودة الجينات على المستوى اللاواعي بالطبع. نظرًا لأن المظهر يمكن أن تحدد هذه الصفات إلى حد كبير، يمكن للعديد من الرجال أن يبنوا اختيار رفيقتهم علي المظهر فقط.



من ناحية أخرى، يفكر النساء بشكل مختلف في العلاقة. كل النساء يرغبن في رؤية أطفالهن يعيشن أفضل حياة ممكنة، ونتيجة لذلك فإن اختيارهن للرجل قد يتأثر بشدة برغبتهن في تأمين مستقبل أفضل لأطفالهن.



بمعنى آخر، عندما تختار المرأة شريكًا لحياتها، ستضع حياة أطفالها المستقبليين في الاعتبار وستستخدمها لتحديد الرجل الأكثر ملاءمة.



• كيف تختار الفتاة شريكها

أنا متأكد من أنك تعرف بالفعل أن الثقة بالنفس تجذب معظم النساء ولكن هل تعرف السبب وراء ذلك؟



تريد النساء أن يكون أطفالهن أقوياء وواثقين لهذا السبب يبدو أن الرجل الذي يمتلك هذه الصفات مرغوب فيه بالنسبة لهن. من المحتمل أن يمرر هذا الرجل هذه الصفات إلى نسله وهذا هو السبب في أن هذه الصفات تعتبر مرغوبة لدى معظم النساء.



أنا متأكد من أنك تعرف أيضًا أن النساء يجدن الرجال الذين يتمتعون بروح الدعابة الجيدة أكثر جاذبية، لكن كيف نفسر هذا الاتجاه؟



إن القدرة على المزاح وقول الأشياء التي تجعل الآخرين يضحكون هي في الواقع مؤشر جيد للغاية على الذكاء وقدرة المخاطرة والإبداع. هذه الصفات ضرورية للنجاح في الحياة ونتيجة لذلك، يمكن للرجل الذي يحملها أن يخلق حياة أفضل لعائلته وأطفاله.



تهتم النساء أيضًا بالموارد والمكانة والطموح والمال. في المقام الأول، قد يبدو أن المرأة مادية، لكن عندما تنظر إليها من وجهة نظر تأمين حياة أفضل لأطفالها، فإن هذه التفضيلات تكون منطقية للغاية.



• لماذا تحب النساء الرجال المهيمنة

إن معظم النساء يفضلن الرجال المهيمنين على الرجال السلبيين إلا إذا كانوا يتخوفون من السيطرة. السبب الذي يجعل النساء يفضلن الرجال المهيمنين هو أنهن أكثر قدرة على نقل سماتهن إلى أطفالهن.



من المرجح أن يعلم الرجل المسيطر والقوي طفله كيف يصبح قويًا في الحياة. من ناحية أخرى، الرجل السلبي قد لا يفعل شيئًا حيال ذلك أو يترك أطفاله ليكبروا دون تدخل في سلوكهم.



• هل تهتم النساء بالمظهر؟

يعكس المظهر النوعية الوراثية للشخص، ولذا تهتم المرأة بالمظهر إلى حد ما، ولكن إذا وجدت المرأة السمات التي تبحث عنها بالفعل في الرجل، فقد يضحون بمظهره لهذه الصفات.



عندما يتعلق الأمر بالعلاقات قصيرة الأجل، لن تفكر النساء في إنجاب أطفال على الإطلاق، ولهذا السبب ستتغير معايير الاختيار تمامًا. النساء اللائي يسعين للحصول على شريك على المدى القصير سينجذبون إلى الولد الشرير أو رجل مفتول العضلات بينما أولئك الذين يبحثون عن علاقة طويلة الأمد سيختارون الرجال بالطريقة التي تم وصفها في هذه المقالة.

