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فالفيردي يعفو عن المغضوب عليه في برشلونة ويضمه لقائمة الفريق أمام سلافيا براج

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:26 ص
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة لاعبيه لمباراة مواجهة سلافيا براج التشيكي، غدًا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتضم القائمة كل من تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، ميسي، ديمبلي، نيتو، لينجليت، جريزمان، جوردي ألبا، ألينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، فيدال، أومتيتي، كارليس بيريز، وأنسو فاتي.

واستبعد فالفيردي كل من البرازيلي آرثر ميلو لأسباب فنية، بينما عاد إليها عثمان ديمبلي الذي أثيرت الكثير من الشكوك حوله، وصامويل أومتيتي بعد تعافيه من الإصابة.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما يقبع سلافيا براج في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.
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