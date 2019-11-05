377 يوما والريال لا يفوز على ملعبه في دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيره جلطة سراي التركي اليوم في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو، بهدف كسر سلسلة النتائج السلبية أمام جماهيره، بعدم تحقيق أي انتصار منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ 23 أكتوبر 2018.

منذ فوزه الصعب على فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 في أكتوبر 2018، لم يتذوق "الملكي" طعم الانتصار أمام جماهير البرنابيو، متكبداً خسارتين وتعادل، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وخسر الريال 0-3 على يد سسكا موسكو الروسي في دور مجموعات الموسم الماضي، قبل أن يتلقى بعدها خسارة قاسية في إياب ثمن النهائي أمام أياكس أمستردام 1-4، ليودع البطولة التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بها 13 مرة.

وفي الموسم الجاري، لم تتحسن الصورة داخل البرنابيو، حيث سقط "الميريني" في فخ التعادل الإيجابي أمام كلوب بروج البلجيكي 2-2، بعد أن كان متأخراً 0-2.

وكانت أسوأ سلسلة للريال على ملعبه في بطولة الأندية الأرفع شأناً في العالم، هي عدم الفوز في ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة من فبراير (شباط) وحتى أبريل (نيسان) 2000، عندما خسر أمام بايرن ميونخ الألماني، ثم تعادل مع دينامو كييف الأوكراني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.