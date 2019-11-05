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عاجل.. طائرة ألمانية تهبط اضطراريًا في روسيا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:17 ص
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هبوط طائرة ألمانية
هبوط طائرة ألمانية
وكالات
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هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل اضطراري في مطار "شيريميتيفا" القريب من العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

 

وذكرت وسائل الإعلام الروسية، ان الطائرة الألمانية من طراز "بوينج-737" هبطت اضطراريا في العاصمة الروسية ​موسكو​، بعد أن تعرضت لخلل في النظام الهيدروليكي.

 

وقد هبطت الطائرة الألمانية، بسلام ولم يسفر الحادث عن إصابات.

 

وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت قادمة من مدينة ​فرانكفورت​ الألمانية وتقل على متنها 154 شخصا.

 

وفي سياق آخر، وصلت طائرة ألمانية، إلى جزيرة ماديرا البرتغالية لنقل مواطنين ألمان أصيبوا في حادث حافلة أودى بحياة 29 سائحا ألمانيا.

 

وعمل أطباء من ألمانيا مع فريق طبي برتغالي منذ وقوع الحادث يوم الأربعاء 17 أبريل، لتحديد موعد عودة السائحين المصابين إلى وطنهم. وفقا "رويترز".

 

وكانت الحافلة تقل 55 سائحا ومرشدا سياحيا حين انحرفت على طريق شديد الانحدار في بلدة كانيكو الساحلية مما أسفر عن سقوط 29 قتيلا و27 مصابا من بينهم سائق الحافلة والمرشد السياحي وهما من البرتغال.  ويجري مكتب النائب العام في البرتغال تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

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