علاء بلبع يطالب بعلنية انتخابات نقابة العلاج الطبيعي

استنكر عدد من أعضاء نقابة العلاج الطبيعي، على رأسهم الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة السابق، والدكتور محمد هيبة أمين عام مساعد النقابة السابق، قيام مجلس نقابة العلاج الطبيعي المنتهي فترته الانتخابية منذ ٣ سنوات، بالدعوة لعقد جمعية عمومية للمرة الأولى، غدا الأربعاء ٦ نوفمبر، منذ صدور حكم قضائي من محكمة مجلس الدولة رقم ٣٠٥١٤ لسنة ٧٢ ق بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ باجراء الانتخابات، لتحديد موعد عقد لانتخابات النقابة وفتح باب الترشح لمجموعة معينة وعدم الدعوة العلنية طبقا للقانون.



وقال "بلبع" إن مجلس النقابة لم يقم بالدعوة للجمعية العمومية العادية منذ سنتين، منتهكا بذلك القوانين، مما دعا الاعضاء للتشكك في نوايا مجلس النقابة في إجراء الانتخابات لاقصاء أي منافس، وعدم وجود ضمانه حقيقية لنزاهة الانتخابات.



يذكر أن هناك دعوى بفرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي، لمخالفتهم قانون النقابة رقم ٢٠٩ لسنة ٩٤ في الرسوم وعدم تنفيذ حكم مجلس الدولة باجراء الانتخابات مما جعل النقابة تجبر على عقد الجمعية العمومية بعد عدم اجرائها منذ سنوات.