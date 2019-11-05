ممثلة شهيرة تجري عملية تجميل لإطالة حجم أنفها! (صورة)

خضعت الممثلة الكويتية، أمل العوضي لعملية تجميل لإطالة حجم أنفها، حيث وثقت تفاصيلها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة أمل العوضي، خضوعها لعملية إطالة الأنف وذلك كونها لا تحب الأنف الصغير.

نتيجة العملية

وبعد خضوعها للعملية، عرضت "العوضي" النتيجة في مقطع مصور آخر، أكدت فيه أن الجراحة كانت سهلة وبسيطة جدا وغير مؤلمة، ووجهت الشكر إلى الطبيب الذي أجراها.

رأي الجمهور

وعبر الجمهور عن دهشته هذه العملية الصادمة، خاصة أن الفنانات عادة يلجأن لتصغير ونحت ورفع الأنف وليس إلى تطويله.





وتساءل آخرون عما إذا كانت هذه العملية ستصبح آخر صيحات التجميل بين الفنانات.