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صدمة في بايرن ميونخ بسبب ليفاندوفيسكي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:24 ص
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ليفاندوفيسكي
ليفاندوفيسكي
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية عن أنباء صادمة بخصوص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، حول حاجته للخضوع لعملية جراحية خلال الفترة القادمة.

وذكرت التقارير أن هداف بايرن ميونيخ يحتاج جراحة في المنطقة ما بين البطن والفخذ، وسوف يخضع إليها خلال الأيام القادمة، حيث لم يتحدد موعد الجراحة بشكل نهائي حتي الآن.

ووفقًل لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية أن البولندي "ليفاندوفيسكي" قد يخضع للعملية الجراحية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، أو سيتم تأجيلها إلي فترة التوقف الشتوية للدوري الألماني، ولم يستقر اللاعب علي الموعد النهائي لإجراء الجراحة حتي الآن.

وأوضحت المجلة الألمانية أن "ليفاندوفيسكي" سوف يخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 10 أيام بعد إجراء العملية الجراحية، قبل عودته للملاعب مجددًا.

ويقدم المهاجم البولندي "ليفاندوفيسكي" مستوي رائع رفقة بايرن ميونيخ الألماني، حيث خاض اللاعب 11 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا يتصدر بها قائمة هدافي الفريق البافاري في البوندسيلجا.

ويحتل فريق بايرن ميونيخ المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني بالموسم الحالي، برصيد 18 نقطة.
الجدير بالذكر أن فريق بايرن ميونيخ أعلن مؤخرًا إقالة مدربه نيكو كوفيتش، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق وخسارته المدوية أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

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الكلمات المفتاحية

ليفاندوفيسكي كرة القدم ترتيب الدوري الانجلزي بايرن ميونخ اليوم اللية

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