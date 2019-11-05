مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

يقود المدرب السويسري رينيه فايلر معسكر النادي الأهلي المقام في دبي حاليا بعد إعلان اتحاد الكرة المصري تأجيل بطولة الدوري العام حتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.





فايلر يرحل عن الأهلي يوم 7 نوفمبر :-





وسوف يرحل فايلر عن النادي الأهلي إلى سويسرا يوم 7 نوفمبر المقبل من أجل قضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام مع عائلته بعد انتهاء المعسكر الحالي.





موعد انتهاء معسكر الأهلي في دبي :-





ومن المقرر أن ينتهي معسكر النادي الاهلي يوم الأربعاء المقبل والعودة إلى القاهرة من أجل الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في الدوري يوم 23 نوفمبر ومباراة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر في دوري أبطال أفريقيا.





تفاصيل معسكر الأهلي الخارجي مع فايلر :-





ويواصل يوميا النادي الأهلي تدريباته على ملعب فريق شباب اهلي دبي خلال معسكر الإمارات، حيث يتطلع الجهاز الفني بالقلعة الحمراء إلى تأهيل اللاعبين بشكل بدني وفني جيد لاستكمال الموسم بشكل قوي.





وكان النادي الأهلي قد خاض ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ونجح في تحقيق الفوز خلالها على الإنتاج الحربي وأسوان وسموحة.





وتوج فايلر ببطولة السوبر المصري مع النادي الأهلي على حساب فريق الزمالك بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في بداية الموسم.





موعد مباراة الأهلي القادمة

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا اليوم الإثنين 4 نوفمبر عن موعد المباريات المؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تأجيل مباريات الدوري المصري

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت منذ فترة أنه سيتم تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

تحديد موعد مباراة الأهلي القادمة

كما أعلنت لجة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباريات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك المؤجلتين عقب انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أن النادي الأهلي سيواجه نادي الجونة عقب العودة من فترة توقف الدوري الحالية.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الجونة يوم الإثنين 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة النادي الأهلي ونادي الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على الجونة بالغردقة.

ترتيب الأهلي والجونة في الدوري المصري

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي الجونة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.



