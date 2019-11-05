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تشيلسي يسعى للتعاقد مع 5 صفقات في يناير

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
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تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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يسعى مسئولو فريق تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير من أجل تدعيم صفوف الفريق بعدما ظهر النادي بشكل جيد مع فرانك لامبارد في بداية الموسم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن عن عقوبة نادي تشلسي بعدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترتي قيد الصيفية الماضية والشتوية المقبلة، وتقدم الفريق الإنجليزي باستئناف من أجل رفع العقوبة وينتظر رفعها للتعاقد مع لاعبين للفريق.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏التيليجراف، إن تشيلسي على إستعداد للبدء بصرف 150 مليون باوند من أجل التعاقدات خلال يناير المقبل في حال رفع العقوبة والأسماء المستهدفة من قبل النادي هم ( ناثان أكي، موسى ديمبيلي، زاها، سانشو، بن تشيلويل)

وفي حال التعاقد مع هؤلاء اللاعبين فسيقرر الفريق الإنجليزي التخلي عن بعض اللاعبين في الفريق خلال يناير، وسيكون في مقدمتها الإسباني ماركوس الونسو والذي لم يقنع لامبارد حتى الآن وسيكون البديل بن تشيلويل لاعب ليستر سيتي.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وأيضاً نجح البلوز في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق اياكس امستردام الهولندي على ملعب يوهان كرويف.

ويستقبل فريق تشيلسي على ملعبه اياكس امستردام يوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال

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