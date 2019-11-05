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فرحة عارمة في معسكر الهلال قبل نهائي أيطال آسيا.. تعرف على السبب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:47 ص
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الهلال
الهلال
الفجر الرياضي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ، تدريباته المسائية، مساء الاثنين، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وعاد الدولي البيروفي أندريه كاريلو للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفتح الماضية.

وغاب كاريلو عن مباراة الهلال أمام عرعر التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز الأول بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف الهلال مباراة الذهاب في 9 نوفمبر، على ملعب جامعة الملك سعود، بينما يحل ضيفًا على أوراوا، على ملعب سايتاما في مباراة الإياب، في 24 نوفمبر.

وصعد الهلال لدور النهائي بعد تغلبه على فريق السد القطري في دور نصف النهائي بمجموع المباراتين . 
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