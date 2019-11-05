فرحة عارمة في معسكر الهلال قبل نهائي أيطال آسيا.. تعرف على السبب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ، تدريباته المسائية، مساء الاثنين، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ، تدريباته المسائية، مساء الاثنين، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وعاد الدولي البيروفي أندريه كاريلو للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفتح الماضية.

وعاد الدولي البيروفي أندريه كاريلو للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفتح الماضية.

وغاب كاريلو عن مباراة الهلال أمام عرعر التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز الأول بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغاب كاريلو عن مباراة الهلال أمام عرعر التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز الأول بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف الهلال مباراة الذهاب في 9 نوفمبر، على ملعب جامعة الملك سعود، بينما يحل ضيفًا على أوراوا، على ملعب سايتاما في مباراة الإياب، في 24 نوفمبر.



