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أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الثلاثاء  5 نوفمبر 2019، كشفت فيه أن طقس اليوم سيكون معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبروده ليلًا.

وحذرت الهيئة في بيانها، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، ومن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، والتي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا، لافتة إلى أن الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر كالأتي:

القاهرة 20 29

شبين الكوم 19 30

طنطا 19 30

دمنهور 17 29

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 28

مطروح 15 27

السلوم 17 29

سيوة 14 28

بورسعيد 23 26

دمياط 22 26

الزقازيق 19 29

الاسماعيلية 19 29

السويس 20 29

العريش 19 26    

رفح 19 25

رأس سدر 21 28

نخل 11 26

نويبع 22 29        

طابا 19 29

كاترين 08 24

الطور 19 29      

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 30

بنى سويف 17 30

المنيا 14 30

أسيوط 14 31

سوهاج 15 31

قنا 15 31

الأقصر 16 32    

أسوان 16 33      

أبوسمبل 18 33   

الوادى الجديد 14 32

شلاتين 23 31

ابو رماد 23 30   

حلايب 24 28

رأس حدربة 24 28
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