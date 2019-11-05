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شبيه مايكل جاكسون يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:48 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شابا يشبه مغني البوب الراحل مايكل جاكسون بشكل كبير.

وبحسب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشاب الذي يشبه جاكسون بشكل كبير، هو إسباني الأصل واسمه سيرغيو كورتيس.

شبيه جاكسون أثار ضجة كبيرة بسبب الشبه الكبير مما أثار الكثير من الشكوك حول وفاة النجم الراحل سبب التشابه الكبير بين الشخصين والتي لا يمكن التفرقة بينهما.

تصريحات الحارس الشخصي لجاكسون
ومؤخرًا صرح مات فيدز الحارس السابق لمغني البوب العالمي مايكل جاكسون، بأن لراحل قام باتباع بعض "الإجراءات الغريبة" بشكل متعمد بنية استفزاز وسائل الإعلام.

وقال  فيدز، في تصريح لصحيفة "مترو" البريطانية، إن جاكسون كان يعتقد أن سحره سيخبو إذا توقف عن كونه "لغزا" في نظر الجمهور.

أقنعة طبية وأشرطة لاصقة 
وكان "ملك البوب" يرتدي أقنعة طبية ويضع أشرطة لاصقة حول أنفه لإثارة الشكوك حوله، ليتصدر الصفحات الأولى للصحف والمجلات، وفقا لفيدز.

ملك البوب والإعلام
وأضاف حارس جاكسون الشخصي، أن "ملك البوب" كان يعرف كيف يتعامل مع وسائل الإعلام، ويعرف بالضبط كيف يستولي على الصفحات الأولى.

وأوضح قائلا: "كان يعمل 90% من الوقت، بوضع قناع على وجهه أو شريط لاصق على يديه أو على أنفه (والذي كان المفضل بالنسبة له)، كان يقول إنه يريد أن تكون حياته أعظم لغز على الأرض".

وتابع فيدز قائلا: "جاء هذا بنتائج عكسية عليه الآن، وهذا هو الشيء المحزن".

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