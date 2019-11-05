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كريم فهمي يداعب شقيقه عبر "إنستجرام" (صورة)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:08 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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داعب الفنان كريم فهمي، شقيقه "أحمد" عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر "كريم" صورة قديمة تجمعه بشقيقه الفنان أحمد فهمي وهما أطفال وترتسم الضحكة على وجه الثنائي، أثناء استحمامهما.

تعليقه
وعلق "فهمي" على الصورة قائلًا: "بما إن أحمد عايز يتجه للإغراء فا أنا بساعده، أحمد أيام ما كان حمدي الميرغني".

تعليق أحمد فهمي
وعلق أحمد فهمي على الصورة التي نشرها شقيقه قائلًا: "أصلًا بنستحمى سوا دي مقززة جدًا".

تفاعل الجمهور
وتفاعل الجمهور المتابع للشقيقين مع تعليقاتهما حيث اشتعلت بنوبة من الضحك على الصورة التي جمعتهما.

فيلم "علي بابا"
جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، ينتظر عرض فيلم "علي بابا" على شاشة التليفزيون، والذي صرح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بأنه سيٌعرض قريبًا، وينتظر عرضه بشوق كبير لأنه من الأفلام المحببة إلى قلبه.

أبطال "علي بابا"
فيلم علي بابا بطولة كريم فهمي، أيتن عامر، محمد ثروت، دارين حداد، ومجموعة من الفنانين، وهو تأليفه ومن إخراج وليد الحلفاوي.

كريم فهمي يداعب شقيقه عبر "إنستجرام" (صورة)
كريم فهمي يداعب شقيقه عبر "إنستجرام" (صورة)
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