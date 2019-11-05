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"التنمية المحلية": استثناء هذه المناطق من استبدال الـ"توك توك" بسيارات الـ"فان"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:54 ص
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توك توك
توك توك
نعيم يوسف
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المناطق غير المخططة، والنجوع والقرى، سوف يتم السماح بسير الـ"توك توك" فيها، ولكن في المدن سيتم استبداله بسيارات الـ"فان".

وأضاف "قاسم"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مجموعات عمل في الوزارة تعمل على وضع "دليل إجراءات" وآليات تطبيق قرار استبدال الـ"توك توك" بالسيارات الـ"فان"، وأين يذهب صاحب الـ"توك توك"، وكم سيكون فارق السعر، وكيف يسدده وطريقة التقسيط.

وكشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك إعلانات سيتم وضعها على السيارات التي سوف يتسلمها أصحاب "التكاتك"، من أجل تقليل القسط المقرر أن يدفعونه للدولة، موضحا أن السيارات "الفان" سيتم تصنيعها في مصر وتعمل بالغاز الطبيعي، وعند وضع دليل الإجراءات سيتم الإعلان عنه.

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عمرو أديب سيارات الفان التوك توك التنمية المحلية استبدال التوكتوك أخبار

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