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انتقال صلاح إلى ريال مدريد مهدد بسبب هذا النجم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:42 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بات يمثل تهديدا حقيقيا في صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرضا لضم ستيرلينج مقابل سداد مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي هذا بالإضافة إلى رحيل الويلزي جاريث بيل إلى صفوف النادي الإنجليزي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى توجه وفد رسمي من ريال مدريد إلى إنجلترا الشهر المقبل من أجل مشاهدة ستيرلينج أثناء قيادته لمنتخب إنجلترا أمام كلا من منتخبي مونتينيجرو وكوسوفو وذلك ضمن تصفيات يورو 2020 من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم العرض من عدمه.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ستيرلينج يقدم موسم مميز مع مانشستر سيتي حاليًا والذي يعد الخامس فى مسيرته مع السيتيزنز، حيث شارك في 15 مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي ونجح فى تسجيل 13 هدفا.

وذكرت الشبكة البريطانية نقلا عن موقع دون بالون الإسباني أن دخول ستيرلينج دائرة اهتمامات ريال مدريد يهدد صفقة انتقال محمد صلاح إلى الملكي بعدما كشف الموقع الإسباني مخطط الملكي لتقديم عرضاً رسمياً إلى ليفربول تبلغ قيمته 130 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الفرعون المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفي اليوم الصحفي الإسباني الشهير خوجونيس في تصريحات تلفزيونية نية إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تقديم عرضا رسميا لنظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل ضمن اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل النجم الدولي الويلزي جاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.

‏وقال الصحفي الاسباني الشهير خوجونيس أن مُحيط اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل نفي صحة خبر السكاي سبورت بشأن عرض ريال مدريد لـ80 مليون يورو وبيل مقابل ستيرلينج ولكنهم يؤكدون رغبة اللاعب الدولي الويلزي جاريث على الرحيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب قلة مشاركته مع الفريق الاسباني هذا الموسم وعدم الاعتماد عليه.

يذكر أن شبكة سكاي سبورت العالمية قالت إن ادارة نادي ريال مدريد الإسباني تحضر عرض مالي ضخم بقيمة 70 مليون جنية إسترليني بالإضافة لنجم الفريق جاريث بيل للتعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال الفترة القادمة.

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محمد صلاح ليفربو اليوم المالي الفيا

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