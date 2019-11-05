Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري الإسبانية في حالة عدم استخدام ال VAR

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:39 ص
Advertisements
شعار الليجا الإسبانية
شعار الليجا الإسبانية
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ترتيب فرق الدوري الإسباني في حالة عدم استخدام تقنية الفيديو في كل مبارياته بداية من الموسم الماضي الذي حقق فيه برشلونة الفوز باللقب الثاني له على التوالي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن تلك التقنية أثبتت نجاحًا كبيرًا فيما يتعلق بإعطاء كل ذي حقً حقه على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت لها بسبب تعطيل اللعب في العديد من الأحيان.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا عن ترتيب فرق الدوري في حال لم تكن التقنية غير متواجدة في الموسم الحالي والذي جاء كالتالي:-

تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري برصيد ٢٦ نقطة بفارق أربع نقاط عن رصيده الحالي الذي يجعله في المركز الثاني خلف برشلونة بفارق الأهداف للأخير.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة جاء في المركز الثاني برصيد ٢٢ نقطة وهو نفس رصيده الحالي دون أي تغييرات تذكر في أرقامه سوى زيادة هدفين على الأهداف التي تلقاها بالإضافة إلى زيادة هدف إلى رصيده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لم تحدث الكثير من التغييرات المؤثرة في المراكز الحساسة فيما تبقى من ترتيب الدوري سوى تبديل كلا من غرناطة وأشبيلية لمركزيهما وصعود فالنسيا إلى المركز الثامن بينما يحتلوا حاليًا المركز ال ١٣وتغير ترتيب المراكز الثلاث الأخيرة بالرغم من ثبات الأسماء وهي سيلتا فيجو وإسبانيول وليجانيس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 22 نقطة خلف برشلونة صاحب المركز الأول برصيد 22 نقطة ولكنه يتصدر بفارق الأهداف. خاض ريال مدريد إحدى عشر مباراة في مشواره في الدوري من بداية الموسم حتي الآن، فاز في ست مباريات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط. سجل الملكي 22 هدف ومني مرماه ب 10 أهداف في الدوري الإسباني حتي الآن.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيقدم ريال مدريد مستوي متوسط حيث يحتل المركز الثاني فى ترتيب جدول المجموعة برصيد أربع نقاط فقط لاغير، خاض الملكي ثلاث جولات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة واحدة فقط أيضاٌ وخسر في مباراة واحدة، سجل الملكي ثلاثة أهداف بينما منيت شباكة بخمسة أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعار الليجا الإسبانية ترتب الليجا برشلون اليوم إسبانيا اليوم الزماللك الأهلي اسما

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 14 ساعة

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب بعد مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

«شووت Salah» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول NOW

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد متعدد NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

05:02 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status