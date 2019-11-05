تعرف على ترتيب الدوري الإسبانية في حالة عدم استخدام ال VAR

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ترتيب فرق الدوري الإسباني في حالة عدم استخدام تقنية الفيديو في كل مبارياته بداية من الموسم الماضي الذي حقق فيه برشلونة الفوز باللقب الثاني له على التوالي.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن تلك التقنية أثبتت نجاحًا كبيرًا فيما يتعلق بإعطاء كل ذي حقً حقه على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت لها بسبب تعطيل اللعب في العديد من الأحيان.





ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا عن ترتيب فرق الدوري في حال لم تكن التقنية غير متواجدة في الموسم الحالي والذي جاء كالتالي :-





تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري برصيد ٢٦ نقطة بفارق أربع نقاط عن رصيده الحالي الذي يجعله في المركز الثاني خلف برشلونة بفارق الأهداف للأخير.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة جاء في المركز الثاني برصيد ٢٢ نقطة وهو نفس رصيده الحالي دون أي تغييرات تذكر في أرقامه سوى زيادة هدفين على الأهداف التي تلقاها بالإضافة إلى زيادة هدف إلى رصيده.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لم تحدث الكثير من التغييرات المؤثرة في المراكز الحساسة فيما تبقى من ترتيب الدوري سوى تبديل كلا من غرناطة وأشبيلية لمركزيهما وصعود فالنسيا إلى المركز الثامن بينما يحتلوا حاليًا المركز ال ١٣وتغير ترتيب المراكز الثلاث الأخيرة بالرغم من ثبات الأسماء وهي سيلتا فيجو وإسبانيول وليجانيس.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 22 نقطة خلف برشلونة صاحب المركز الأول برصيد 22 نقطة ولكنه يتصدر بفارق الأهداف. خاض ريال مدريد إحدى عشر مباراة في مشواره في الدوري من بداية الموسم حتي الآن، فاز في ست مباريات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط. سجل الملكي 22 هدف ومني مرماه ب 10 أهداف في الدوري الإسباني حتي الآن.





أما في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيقدم ريال مدريد مستوي متوسط حيث يحتل المركز الثاني فى ترتيب جدول المجموعة برصيد أربع نقاط فقط لاغير، خاض الملكي ثلاث جولات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة واحدة فقط أيضاٌ وخسر في مباراة واحدة، سجل الملكي ثلاثة أهداف بينما منيت شباكة بخمسة أهداف.



