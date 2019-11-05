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عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
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الفجر الرياضي
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ظهرت في الساعات الماضية أزمة جديدة داخل النادي الأهلي وذلك خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في مدينة دبي بالامارات من أجل الاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز.
فتحي يرفض التجديد للأهلي :-
وعرض مسئولو النادي الاهلي التجديد للاعب احمد فتحي الساعات الماضية، ولكن قُبل هذا العرض بالرفض من جانب اللاعب بسبب العرض المالي الضعيف في العقد الجديد مع القلعة الحمراء.
وعد سيد عبد الحفيظ لفتحي في دبي :-
واتفق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع فتحي بأنه سوف يتحدث مع الإدارة عقب العودة مباشرة إلى القاهرة من أجل زيادة المبلغ المالي في العقد الجديد لأحمد فتحي.
وكان قد صرح فتحي في الأيام الأخيرة خلال مقابلة تلفزيونية بأنه عُرض عليه خلال اخر يومين في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية التعاقد مع فريق بيراميدز بمبلغ مالي كبير له وللنادي، ولكنه رفض هذا العرض من أجل استكمال عقده مع القلعة الحمراء.
ويرغب فتحي في تجديد عقده مع الأهلي ولكن بمقابل مالي جيد خاصة وأن سن اللاعب حاليا 35 عاما وهذا سيكون التجديد الاخير له مع النادي بشكل كبير في ظل تألق الشاب محمد هاني في هذا المركز.
يذكر أن النادي الأهلي سوف يواجه فريق النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر المقبل على ملعب رادس.
ويسعى المارد الأحمر لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد غياب البطولة لسنوات طويلة عن خزائن القلعة الحمراء.
موعد مباراة الأهلي القادمة
كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا اليوم الإثنين 4 نوفمبر عن موعد المباريات المؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
تأجيل مباريات الدوري المصري
وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت منذ فترة أنه سيتم تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.
تحديد موعد مباراة الأهلي القادمة
كما أعلنت لجة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباريات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك المؤجلتين عقب انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.
وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أن النادي الأهلي سيواجه نادي الجونة عقب العودة من فترة توقف الدوري الحالية.
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الجونة يوم الإثنين 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وستلعب مباراة النادي الأهلي ونادي الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على الجونة بالغردقة.
ترتيب الأهلي والجونة في الدوري المصري
ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في البطولة.
بينما يتواجد نادي الجونة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.
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