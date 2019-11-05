خاص - مارينا تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة شائعة أنها ابنة الفنانة سيمون









ونفت مارينا في تصريح خاص لـ"الفجر الفن" حقيقة ما أشيع خلال الفترة الآخيرة كونها ابنة للفنانة سيمون.



وأكدت أن سيمون ليست والدتها، ولكنها في الحقيقة تعتبرها هكذا وتفتخر بذلك جدًا، فهي قامت بالعمل معها من خلال مسلسل "قيد عائلي" وظهرت بشخصية ابنتها.



وأضافت بأنها أثناء وبعد تصوير مسلسل قيد عائلي وحتى الآن يوجد حالة ود كبيرة بيننا ونتعامل بالفعل كأم وابنتها، ودائمًا ما تقول لي "لو ليا بنت مش هحبها زيك".



وأشارت مارينا، إلى حالة الود بينها وبين سيمون، موضحة أنهما دائمتا الاتصال والتواصل من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الإجتماعي كـ "فيسبوك، وإنستجرام" من خلال التعليقات المختلفة بيننا.



وأوضحت أن سبب الشائعات التي انتشرت في الفترة الآخيرة يرجع لمنشور كتبته عبر صفحتها على "فيسبوك" أفتقد أمي، مع صورة مصاحبة من المسلسل فيما علقت "سيمون" قائلة: "روحي حبيبتي" إضافة إلى العديد من المنشورات التي تُعبر عن الود بيننا والمحبة.



وأشارت إلى كم التعليقات الكثيرة التي أتت إليها من المتابعين لها بإعتقادهم بأن الفنانة سيمون والدتها في الحقيقة، وهذه ليست المرة الأولى.





وقالت: "أنا عايزة أوضح انها مش أمي في الحقيقة بس انا بعتبرها كدة فعلًا وبفتخر جدًا بكدة، وبتمنى اننا نفضل طول العمر على تواصل دائم".



جدير بالذكر أن الفنانة الشابة مارينا شاركت في مسلسل قيد عائلي الذي عرض مؤخرًا على شاشة dmc بجزئيه، وجسدت شخصية سها ابنة اماني التي جسدتها الفنانة سيمون.









كشفت الفنانة الشابة مارينا، عن حقيقة الشائعات التي انتشرت مؤخرًا وتفيد بأنها ابنة الفنانة سيمون.