تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ان المصالحة التي تمت مساء أمس مع النادي الأهلي المصري لها أهمية كبيرة في الرياضة المصرية والعربية.

وقال آل الشيخ في فيديو نشره المحلل الكروي على السوشيال ميديا مصطفى البنا: تم الاتفاق أن يكون التواصل مع الخطيب بشكل مباشر دون تدخل من أحد لانه الخطأ الذي ترتبت عليه المشاكل السابقة.