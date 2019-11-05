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أخر تطورات سد النهضة وبشرى من وزارة التخطيط.. أبرز ما جاء في برامج التوك شو يوم الاثنين 4-11-2019

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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كتب: رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد  - داليا الحسين- نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الأمريكية راسخة وممتدة منذ أكثر من 40 عاما، وذات خصوصية كبيرة، موضحًا أن الرئيس المصري ونظيره الأمريكي بينهما تفاهم، حيث أجريا مكالمة هاتفية اليوم، وتناقشوا ي عدد من الملفات المشتركة، ومنها ملف سد النهضة.

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الجملة التي تتردد لدى البنوك أو الشركات والمؤسسات "السيستم واقع"، لن نسمعها مرة أخرى عقب اطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك شبكة إنترنت أرضية وأخرى فضائية وبالتالي سيحد من هذه الأمور.

وتابعت عميد كلية طب قصر العيني: "أنا مستغربة جاب الزيت منين، وإزاي جاب طولة بال لرش الزيت على هذه المقاعد بالكامل، هذا سوء تصرف مع عند، كان عايز يعمل واجبه بعدم تواجد أهالي المرضى في هذا المكان، أنا كنت هتجنن لما شفت المنظر". 

وعن عدم تقديم أي استجواب طيلة السنوات الماضية، قال متحدث البرلمان، إن بعض النواب يتقدموا بطلبات استجواب دون أي أدلة، وهذا غير صحيح، لافتًا إلى أن الاستجواب هو المسائلة السياسية للمسؤول، وإذا ثبت فساده فسيتم محاسبته قانونيًا. 

وأشار "صبري"، إلى أنه يعمل سائق قطار منذ 30 عام، وقد أصيب بسبب طوبة مرة من قبل، مبديا دهشته من ممن يفعلون ذلك معقبا: "ربنا يصلح حال الناس، دي حااجة غريبة".

ولفتت إلى أن استضافة النجوم العالمين في مصر يعتبر ترويج غير مدفوع أجر، ويعطي مصداقية كبيرة للغاية، كاشفة أن المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه أمام الزائرين في الربع الأخير 2020.

كما حذرت الأرصاد، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، ومن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، والتي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا، لافتة إلى أن الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وأضاف "السيسي"، خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "كعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتنانى الشخصى وتقدير مصر لسيادته على الجهود التى يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، وأؤكد على ثقتى الكاملة فى هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية".

وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إنه يجوز إعطاء الصدقات لغير المسلمين، لكن لا يجوز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة".

وتابعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك زيادة في التدفق النقدي الخاص بقطاع السياحة، وقطاع التحويلات المصريين في الخارج، وزيادة 15% في الصادرات.

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الكلمات المفتاحية

مصر طيبة 1 سد النهضة توك شو الرئاسة أخبار أثيوبيا

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