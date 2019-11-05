فيديو.. آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للخطيب

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن سعادته لزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعودة العلاقات الإيجابية مع القلعة الحمراء .





وقال آل الشيخ في فيديو نشره المحلل الكروي على السوشيال ميديا مصطفى البنا عبر صفحته الشخصية على موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك: أنا أهلاوي وحب الأهلي أمر لن ولم يتغير مهما تغير كل شىء فهو عندي في المقدمة.





وأوضح: كان الهدف من زيارة محمود الخطيب هو الاطمئنان على صحته فقط وليس أي شىء أخر.









وأضاف: محمود الخطيب طلب زيارة المملكة وهو أمر مرحب به من الجميع ولكننني سعدت بالزيارة التي اتخذت طابع عائلي.





وعن سؤاله لمباراة محتملة بين الأهلي وألميريا رد آل الشيخ: هذا الأمر يعود لادارة الأهلي ومن جانب ألميريا فهذا الأمر شرف كبير



