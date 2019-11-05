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فيديو.. آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للخطيب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
على شحاتة
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عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن سعادته لزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعودة العلاقات الإيجابية مع القلعة الحمراء .

وقال آل الشيخ في فيديو نشره  المحلل الكروي على السوشيال ميديا مصطفى البنا عبر صفحته الشخصية على موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك: أنا أهلاوي وحب الأهلي أمر لن ولم يتغير مهما تغير كل شىء فهو عندي في المقدمة.

وأوضح: كان الهدف من زيارة محمود الخطيب هو الاطمئنان على صحته فقط وليس أي شىء أخر.


وأضاف: محمود الخطيب طلب زيارة المملكة وهو أمر مرحب به من الجميع ولكننني سعدت بالزيارة التي اتخذت طابع عائلي.

وعن سؤاله لمباراة محتملة بين الأهلي وألميريا رد آل الشيخ: هذا الأمر يعود لادارة الأهلي ومن جانب ألميريا فهذا الأمر شرف كبير

الآن يتم انهاء إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج شاملة .


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