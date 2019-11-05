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وليد سليمان يكشف عن أمنيته مع الأهلي خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:48 ص
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وليد سليمان
وليد سليمان
السيد علي
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أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد سليمان، عن تمنيه تكرار مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وصرح وليد سليمان، عبر قناة النادي "الأهلي" وخلال تواجد بعثة الفريق حالياً في الإمارات: "بالطبع أتطلع واتمني لمواجهة صنداونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك".

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وواصل سليمان : "نريد مواجهة صنداونز مجددا، ولا أريد الفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، لكن الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا بسباعية وفي قلب البرازيل، لكن نريد أن نرد لهم الدين".

وإختتم نجم الأهلي تصريحاته : "أتمني فقط الفوز على صنداونز ولو بنتيجة هدف دون رد والتتويج بلقب البطولة هو الحلم والأمنية الأقوي لنا في الوقت الحالي، دائمًا مباريات الأهلي أمام الفرق الجنوب إفريقية لها حسابات خاصة، وسبق لنا الفوز باللقب أمام أورلاندو بيراتس".

كواليس الأهلي في الإمارات 

غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي معسكر الفريق، اليوم الخميس، متجها إلى بلاده سويسرا في إجازة لمدة 3 أيام.

وجاء قرار رحيل فايلر إلى سويسرا، عقب فشل النادي في تنظيم معسكر مثالي فنياً في الأيام الماضية، لتشتعل الأزمة بين فايلر وإدارة الأحمر، التي فوجئت بطلب المدرب المغادرة قبل انتهاء المعسكر.

ويشعر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحالة من الغضب العارم تجاه مسؤولي القلعة الحمراء ولجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب بسبب معسكر الإمارات.

وانطلق معسكر الأهلي في الإمارات يوم الأربعاء الماضي تحت قيادة السويسري فايلر المدير الفني للفريق ولم تقام أي مباراة ودية طوال هذه الفترة.

ويتواجد فريق الكرة بالنادي الأهلي في الإمارات حالياً من أجل خوض معسكر إعداد في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في مصر.

ويشعر السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالغضب بسبب عدم جدوى معسكر الإمارات لعدم إقامة مباريات ودية خلال التوقف للاطمئنان على لاعبي الدكة والمصابين وتجهيز بعض العناصر الأخرى التي تشارك مع الأهلي سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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