وليد سليمان يكشف عن أمنيته مع الأهلي خلال الفترة المقبلة

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد سليمان، عن تمنيه تكرار مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





وصرح وليد سليمان، عبر قناة النادي "الأهلي" وخلال تواجد بعثة الفريق حالياً في الإمارات: "بالطبع أتطلع واتمني لمواجهة صنداونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك".





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وواصل سليمان : "نريد مواجهة صنداونز مجددا، ولا أريد الفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، لكن الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا بسباعية وفي قلب البرازيل، لكن نريد أن نرد لهم الدين".





وإختتم نجم الأهلي تصريحاته : "أتمني فقط الفوز على صنداونز ولو بنتيجة هدف دون رد والتتويج بلقب البطولة هو الحلم والأمنية الأقوي لنا في الوقت الحالي، دائمًا مباريات الأهلي أمام الفرق الجنوب إفريقية لها حسابات خاصة، وسبق لنا الفوز باللقب أمام أورلاندو بيراتس".





كواليس الأهلي في الإمارات



