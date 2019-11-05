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المنتخب الأولمبي ينهي مرانه الأول على استاد القاهرة قبل إنطلاق أمم إفريقيا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:34 ص
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المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي
السيد علي
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أنهي المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، أولى تدريباته على  استاد القاهرة في إطار استعدادته النهائيه لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وقاد شوقي غريب المران، والذي شهد تركيزه على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي قام بها الفريق في وثت سابق، خلال مبارياته الودية، وأنهى المران بتقسيمة بين لاعبي المنتخب.

وقال شوقي غريب أنه متفائل بتحقيق الهدف من البطولة، حيث أن اللاعبين يقومون بتدأية المران بجدية ولتزام من طول الوقت، منذ بداية المعسكر استعدادا للبطولة، وهو مبشر جيد لما ينوي اللاعبين علية وإحساسهم بالمسؤولية. 

وصرح غريب على هامش المران بإستاد القاهرة، أنه رغم تقدير الفريق المالي الذي سنواجهه في المباراة الافتتاحية إلا أنه يتطلع لفرض أسبويه على الخصم وطريقة لعبه داخل المستطيل الأخضر.

في نفس السياق قال رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، على هامش المران أيضاً،  وخلال تواجد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل عضو اللجنة الخامسية والدكتور أحمد عبدالله العضو باللجنة أيضاً، أن الكرة الآن باتت الان في ملعب اللاعبين بعد أن قام كل طرف بدوره على الوجه الأكمل خاصة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.

وواصل: "بإذن الله هنكون عند حسن الظن وهنعمل كل ما في وسعنا، حتي نسعد الشعب ونلبي تطلعات الجماهير، ونصل لطوكيو إن شاء الله ".

 شوقي غريب يستقر على ملامح تشكيل المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا

استقر شوفي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي على ملامح تشكيل الفراعنة في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر في المدة من ٨ نوفمبر حتى يوم ٢٢ من نفس الشهر.

واختار شوقي غريب قائمة المنتخب الأولمبي وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى : عمر صلاح، محمد صبحي، عمر رضوان.

خط الدفاع : اسامة جمال، محمود الجزار، محمود مرعي، محمد عبدالسلام، احمد رمضان بيكهام، كريم العراقي، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن.

خط الوسط : أكرم توفيق، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي.

خط الهجوم، صلاح محسن، مصطفى محمد، احمد ياسر ريان.

مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية
يواجه منتخب مصر نظيره المالي يوم ٨ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

يقابل الفراعنة منتخب منتخب غانا يوم ١١ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات.

يستضيف المنتخب المصري نظيره الكاميروني ١٤ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

شوقي غريب يستقر على ملامح تشكيل المنتخب الأولمبي
استقر شوفي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي على ملامح تشكيل الفراعنة في مباريات أمم أفريقيا، حيث حجز الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر مقعد أساسي في تشكيل مصر بالبطولة الإفريقية.

بينما يدرس شوقي غريب الدفع بعمر صلاح حارس مرمى سموحة في تشكيل الفراعنة الأساسي بالبطولة، بالإضافة إلى وجود محمد عبدالسلام ومحمد مرعي وأحمد ابو الفتوح في خط الدفاع، خلف أكرم توفيق لاعب وسط الجونة.

وويحاول شوقي غريب حسم باقي المراكز خلال الساعات القليلة المقبلة، حيثىيسعى للانتهاء من وضع التشكيلة الأساسية والمناسبة لمباريات المنتخب الوطني الأولمبي لمباريات كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

ودخل المنتخب الوطني الأولمبي في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبيرة بمدينة القاهرة، استعدادا لانطلاق البطولة يوم ٨ نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يسعى شوقي غريب المدير الفني للفريق تحقيق نتيجة طيبة في ظل تنظيم البطولة داخل الاراضي المصرية.


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