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اليوم.. "النمر" يدلي بشهادته في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتياله

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تستمع اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره لأقوال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتياله.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة أيضًا  لشهادة كل من: محمد خميس ومحمد إبراهيم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي حيث كانوا قادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة واستخدام الإرهاب في تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد تهمة قتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا سيارة لهذا الغرض وضعوا بها عبوة مفرقعة، وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له قام بتفجر العبوة المفرقعة عن بعد بغرض قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته، وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، بقصد قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.

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