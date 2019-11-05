اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4"

تستكمل اليوم الثلاثاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع الشهود في محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.





كانت نيابة أمن الدولة العليا نظرت في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وإحالتها للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.





وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.





وأظهرت التحقيقات والتحريات، قيام المتهمين برصد مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.