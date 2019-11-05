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5 حقائق قبل مواجهة ليفربول ضد جينك بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
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ليفربول وجينك
ليفربول وجينك
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، لمواجهة جينك البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب أنفيلد، مواجهة ليفربول وجينك بدوري الأبطال، حيث تقام المباراة في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويرصد "الفجر الرياضي" 5 حقائق عن تلك المواجهة قبل مباراتهما من خلال التقرير الآتي:-

1- لم يلتق ليفربول مع جينك، هذا الموسم سوى في مباراة وحيدة كانت لحساب الجولة الثالثة والماضية من دور المجموعات وانتهت للريدز برباعية مقابل هدف وحيد.

2- أخر مباراة لعبها جينك البلجيكي، في إنجلترا كان ضد فريق تشيلسي، في أكتوبر 2011، وانتهت لصالح الفريق اللندني بنتيجة 5-0، لحساب دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

3- لم يتلق ليفربول أي هزائم على ملعبه أنفيلد بالمسابقات الأوروبية، منذ 23 مباراة سابقة حيث فاز في 17 لقاء وتعادل في 6 مباريات.

4- حقق جينك البلجيكي رقم سلبي بالبطولات الأوروبية، حيث يعد هو أول فريق يمتلك أكبر سلسلة مباريات دون انتصار وحيد سواء على أرضه أو خارجه، واستمرت لمدة 15 مباراة، تعادل في 8 لقاءات وتلقى هزيمة في 7 مواجهات.

5- سجل ليفربول 4 أهداف في مباراتين متتاليتين، وفي حال نجاحه في إحراز 4 أهداف في شباك جينك الليلة سيكسر رقمه السابق، في تسجيل 4 أهداف في ثلاث مباريات بشكل متتالي ومعه ريال مدريد الإسباني.

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