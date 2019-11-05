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خاص - مخرج "أبو العروسة" كمال منصور لـ"الفجر الفني": المسلسل وضعني فى مأزق لهذا السبب
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
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ولاء منصور
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أوضح مخرج والممثل كمال منصور، مخرج "أبو العروسة" أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير أعجب به وبكل صناعه.
وأضاف في تصريح خاص للفجر الفني: "دلوقتي الناس عارفة مين مخرج المسلسل وده صعب انك تلاقي حد من الجمهور عارف مخرج مسلسل ما".
مأزق بسبب المسلسل
وأكد أن "أبو العروسة" وضعه فى مأزق ، فهو حاليًا بات ينتقي الأعمال الفنية بمنتهى الدقة، حتى يقدم محتوي قيم وهادف مثل هذا المحتوي .
أحداث "أبو العروسة"
يذكر أن مسلسل " أبو العروسة " تدور أحداثه حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء و الأبناء ، وركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها وشخصية الموظف المصري .
أبطال المسلسل
كما يذكر أيضاً أن مسلسل أبو العروسة من بطولة كلا من " سيد رجب ، سوسن بدر ، مدحت صالح ، نرمين الفقي ، محمد عادل ، خالد كمال ، ولاء الشريف ، محمود حجازي ، رانيا فريد شوقي وآخرين ، ومن تأليف هاني كمال ، وإخراج كمال منصور ، عمر جابر ، هشام فتحي ، أحمد عبد الرازق .
عن كمال منصور
هو مخرج وممثل مصري ، ولد ٨ أغسطس ١٩٣٤ فى مدينة شبين بالقلوبية ، حصل على بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية ١٩٥٣ ، ومن أشهر أعماله كمخرج مسلسل أبو العروسة ، على كف عفريت .
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