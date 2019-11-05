Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص - مخرج "أبو العروسة" كمال منصور لـ"الفجر الفني": المسلسل وضعني فى مأزق لهذا السبب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء منصور
Advertisements

أوضح مخرج والممثل كمال منصور، مخرج "أبو العروسة" أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير أعجب به وبكل صناعه.

وأضاف في تصريح خاص للفجر الفني: "دلوقتي الناس عارفة مين مخرج المسلسل وده صعب انك تلاقي حد من  الجمهور عارف مخرج مسلسل ما".

مأزق بسبب المسلسل
وأكد أن "أبو العروسة" وضعه فى مأزق ، فهو حاليًا بات ينتقي الأعمال الفنية بمنتهى الدقة، حتى يقدم محتوي قيم وهادف مثل هذا المحتوي .

أحداث "أبو العروسة"
يذكر أن مسلسل " أبو العروسة " تدور أحداثه حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء و الأبناء ، وركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها وشخصية الموظف المصري .

أبطال المسلسل
كما يذكر أيضاً أن مسلسل أبو العروسة من بطولة كلا من " سيد رجب ، سوسن بدر ، مدحت صالح ، نرمين الفقي ، محمد عادل ، خالد كمال ، ولاء الشريف ، محمود حجازي ، رانيا فريد شوقي وآخرين ، ومن تأليف هاني كمال ، وإخراج كمال منصور ، عمر جابر ، هشام فتحي ، أحمد عبد الرازق .

عن كمال منصور 
هو مخرج وممثل مصري ، ولد ٨ أغسطس ١٩٣٤ فى مدينة شبين بالقلوبية ، حصل على بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية ١٩٥٣ ، ومن أشهر أعماله كمخرج مسلسل أبو العروسة ، على كف عفريت .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب بعد مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 17 ساعة

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من مباحثات سد النهضة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق هائل بمنزل ممثلة شهيرة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد عرض آخر حلقة.. جمهور "أبو العروسة" غاضب ويطالب بجزء ثاني (صور)

سيد رجب ونجوم "أبو العروسة" يتحدثون عن نجاح المسلسل بالجامعة الكندية الدولية (فيديو وصور)

سيد رجب يروج للجزء الثاني من "أبو العروسة".. ويكشف موعد عرضه (صورة)

شاهد.. الحلقة الجديدة من مسلسل "أبو العروسة" (فيديو)

شاهد.. الحلقة الـ 85 من "أبو العروسة" - كاملة (فيديو)

شاهد.. مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني - الحلقة السادسة والثمانون (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

11:20 م

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

06:48 م

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status