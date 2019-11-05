خاص - مخرج "أبو العروسة" كمال منصور لـ"الفجر الفني": المسلسل وضعني فى مأزق لهذا السبب





أوضح مخرج والممثل كمال منصور، مخرج "أبو العروسة" أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير أعجب به وبكل صناعه.





وأضاف في تصريح خاص للفجر الفني: "دلوقتي الناس عارفة مين مخرج المسلسل وده صعب انك تلاقي حد من الجمهور عارف مخرج مسلسل ما".





مأزق بسبب المسلسل

وأكد أن "أبو العروسة" وضعه فى مأزق ، فهو حاليًا بات ينتقي الأعمال الفنية بمنتهى الدقة، حتى يقدم محتوي قيم وهادف مثل هذا المحتوي .





أحداث "أبو العروسة"

يذكر أن مسلسل " أبو العروسة " تدور أحداثه حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء و الأبناء ، وركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها وشخصية الموظف المصري .





أبطال المسلسل

كما يذكر أيضاً أن مسلسل أبو العروسة من بطولة كلا من " سيد رجب ، سوسن بدر ، مدحت صالح ، نرمين الفقي ، محمد عادل ، خالد كمال ، ولاء الشريف ، محمود حجازي ، رانيا فريد شوقي وآخرين ، ومن تأليف هاني كمال ، وإخراج كمال منصور ، عمر جابر ، هشام فتحي ، أحمد عبد الرازق .





عن كمال منصور