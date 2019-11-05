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أسطورة ليفربول ينصح كلوب قبل مواجهة جينك بدوري الأبطال

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:33 ص
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كلوب
كلوب
محمد الصو
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قدم تشارلي نيكولاس أسطورة أرسنال الإنجليزي، نصيحة إلى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، قبل مواجهة جينك البلجيكي، بدوري أبطال أوروبا.

وطالب نيكولاس نظيره كلوب، بعدم الاعتماد على المصري محمد صلاح نجم الفريق خلال تلك المباراة، بعد ظهوره بمستوى متواضع خلال مباراة أستون فيلا، والتيي انتهت للريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، بالجولة الحادية عشر للبريميرليج.

وقال تشارلي نيكولاس في تصريحات لصحيفة "مترو الإنجليزية": "لقد شاهدت مباراة ليفربول وأستون فيلا، كانت مباراة رائعة ومليئة بالأحداث الشيقة والمتعة".

وأضاف: "ليفربول ليس في أفضل حالاته، قد يرى البعض أنه بمجرد أن يمضي قدمًا سيكون الفريق بلا رحمة، ولكن أحيانًا لا يحدث ذلك".

وواصل: "كانت مباراتا نابولي ومانشستر يونايتد بمثابة اختبارات حقيقة، ويمكن القول أن مباراتهم أمام أستون فيلا شهدت تراجعًا لليفربول أكثر من مرة".

وأكمل، "أداء محمد صلاح كان متوسط في تلك المباراة، وهو نفس الشئ إلى فيرمينو، ربما يكون كلوب في حاجة إلى التخلي عنهما وتغيير التشكيل".

وتابع: "على كلوب الحفاظ على لاعبيه في مركز الظهير، كذلك ساديو ماني وفابينيو".

واختتم، "عادة ما تتم إراحة فيرمينو، ولكن هذه المرة أرى أن ماني وفيرمينو يجب أن يستمرا في اللعب ويتم التخلي عن صلاح، قد لا يُعجب ذلك صلاح ولكن يجب أن يحدث".

ويلتقي ليفربول جينك البلجيكي، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

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