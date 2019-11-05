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عاجل.. البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من مباحثات سد النهضة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:33 ص
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ترامب
ترامب
نعيم يوسف
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كشف البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى تأييده لمحادثات سد النهضة خلال مكالمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، بحث خلاله العديد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقدم التهنئة ترامب على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وبما يُساهم في تحقيق الإستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأعرب السيسي عن شكره لـ"ترامب"، على إستضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بـ "سد النهضة"، التي تتم يوم 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء الخارجية من مصر وأثيوبيا والسودان، كما تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب ترامب عن اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات وأنه شخصياً سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات تأكيداً على رغبته في الخروج بنتائج إيجابية من المفاوضات.
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة ترامب السيسي أخبار سد النهضة

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