محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جينك فى دوري أبطال أوروبا

ويدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المباراة بالتشكيلة الأساسية و عدم اراحة نجومه عدا اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون والذي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية مساء الاثنين وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي أساسيا

ويدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المباراة بالتشكيلة الأساسية و عدم اراحة نجومه عدا اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون والذي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية مساء الاثنين وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي أساسيا

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة و الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة و الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.