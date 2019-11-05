Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جينك فى دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
Advertisements
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الثلاثاء نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

تعرف علي تشكيل ليفربول ضد جينك في دروي أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد محمد صلاح أساسيا.
ويدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المباراة بالتشكيلة الأساسية و عدم اراحة نجومه عدا اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون والذي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية مساء الاثنين وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي أساسيا

 وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى : اليسون بيكر.
خط الدفاع : ارنولد ، فان دايك ، جوميز ، روبيرتسون.
خط الوسط : نابي كيتا ، فابينيو ، شامبرلين.
خط الهجوم : محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو مانى.

تعرف علي موعد مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد جينك فى دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة و الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

تعرف علي موقف محمد صلاح مع ليفربول ضد جينك في جدول ترتيب المجموعة ببطولة دروي أبطال أوروبا.
ويدخل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة أمام جينك البلجيكي وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر نابولي الإيطالي ويرغب النادي الإنجليزي الفوز بالمباراة و استغلال عامل الأرض و الجمهور للصعود لصدارة ترتيب المجموعة بينما يحتل نادي جينك البلجيكي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط في أربع جولات ويرغب النادي البلجيكي في الفوز في المباراة و لا غيره للعودة من جديد للمنافسة علي أحدي بطاقات التأهل لدور الـ16 من بطولة دروي أبطال أوروبا لهذا الموسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول دوري ابطال اوروبا جينت البلجيكي تشكيل ليفربول

أخبار تهمك

الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من مباحثات سد النهضة

منذ 37 دقيقة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حريق هائل بمنزل ممثلة شهيرة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب بعد مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أرقام مذهلة لمحمد صلاح أمام جينك في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

أخر أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 24 أكتوبر: مواصلة تحطيم الأرقام وعودة الحياة مع ماني وصدمة ليست في الحسبان

تقرير انجليزي يوضح سبب عدم تغيير صلاح امام جينك

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

بالمواعيد.. مباريات نارية تنتظر مع محمد صلاح مع ليفربول فى شهر نوفمبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

11:20 م

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

06:48 م

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status