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عاجل.. الجبلاية تعلن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:25 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال
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كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمؤجلة من الاسبوع الرابع من المسابقة،

وكان لقاء القمة بين الأهلي والزمالك مقرر إقامته يوم 19 أكتوبر الماضي قبل أن تعلن اللجنة المؤقتة عن تأجيل القمة بتعليمات أمنيه.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات تليفزيونيه عبر قناة الحدث مع الإعلاميه لميس الحديدي، قائلاً :" أقمنا قرعة غير موجهة للدوري وأوضحنا فيها موعد بداية ونهاية الدوري، ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير".

وأشار الجنايني في حديثه أن تأجيل لقاء القمة جاء بسبب قرار أمني وأن علي الجميع محاسبته في حال تأجيل اى مباراة بعد مكالمة من رئيس اى نادي أو طبقا لرغبة اى شخص.

وكشف الجنايني عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قائلاً :"ستقام في نهاية الدور الأول لأن هذا أول موعد متاح لها بسبب التزامنا التام باستكمال الدوري عقب التوقف من الجولة الخامسة وبالترتيب المُعلن عنه من قبل".

عمرو الجناينى يكشف عن موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR فى الدوري المصري

وأكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ان الاتحاد بصدد توقيع إتفاقيه مع أحد الشركات العالميه المتخصثة في تقنية حكم الفيديو لتطبيقه بالدوري المصري خلال الدور الثاني بعد تدريب الحكام.

موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري المصري

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد عودة الجماهير للمدرجات من جديد.

وأكد الجنايني أن عودة الجمهور سيكون بداية من يناير أو فبراير المقبلين وهناك محاولات جادة لعودة الجماهير.

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