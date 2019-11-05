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عمرو الجناينى يكشف عن موعد تطبيق ال VAR في الدوري المصري وعودة الجمهور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:17 ص
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عمرو الجناينى
عمرو الجناينى
محمد جمال
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أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو " VAR" بالدوري المصري.

وأكد الجنايني عبر تصريحات تليفزيونية خلال قناة الحدث مع الإعلامية لميس الحديدي أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد انهي إتفاقه مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية حكم الفيديو VAR لتطبيقها بالدوري المصري خلال الموسم الجاري.

وأضاف رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً :" اتحاد الكره بصدد توقيع العقود مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية VAR، حيث تم التوصل لاتفاق شبه نهائى، وجاري إنهاء بعض الإجراءات".

وأشار عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن ما يؤجل فقط تطبيق التقنيه هو تدريب الحكام المصريين عليها، وهو ما يجعلنا نؤجل تطبيق التجربة حتى بداية الدور الثانى للدورى هذا الموسم ".

كما أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية أن هناك محاولات قوية لعودة الجماهير للمدرجات خلال بطولة الدوري هذا الموسم، قائلاً :" الجمهور عاد بالفعل خلال نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وفي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك خلال مباراة السوبر وذلك لم يحدث منذ عام 2011".

وكشف الجنايني عن موعد عودة الجماهير، قائلاً :" هناك محاولات قوية لعودة الجماهير بطولة الدوري هذا الموسم بداية من يناير أو فبراير المقبلين".

ويذكر أن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى قد أعلن عن تأجيل مباريات الدوري المصري لحين الإنتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

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