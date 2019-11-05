موعد مباراة نابولي ضد سالزبورج اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

يواجه متصدر المجموعة الخامسة فريق نابولي نظيره سالزيورج اليوم الثلاثاء الموافق 5-11-2019 ، في إطار إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.

تقام مواجهة نابولي ضد سالزيورج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.

القناة الناقلة لمواجهة نابولي وسالزيورج

يتم بث مباراة نابولي وسالزيورج عبر مجموعة بي إن سبورتس المالك الحصري لحقوق بث دوري الأبطال عبر قناة beIN SPORTS HD 4،

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي، بالتشكيل المعتاد عليه، فيما يفقد المدرب الإيطالي جهود كل من أركاديوش ميليك، السيد هوساي وكيفن مالكويت بداعي الإصابة.





وكان قد غاب نفس اللاعبين عن مواجهة روما السابقة في بطولة الدوري الإيطالي، ومن المتوقع إستمرار غيابهم عن مواجهة اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال.





التشكيل المتوقع لنابولي أمام سالزيورج 4-4-2 كما يلي :





حراسة المرمي : أليكس ميريت

خط الدفاع : فوزي غلام - خاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط : لورينزو إنسيني - فابيان رويز - ألان - خوسيه كاييخون