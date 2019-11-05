Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة نابولي ضد سالزبورج اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:49 ص
Advertisements
نابولي ضد سالزيورج الجولة الماضية
نابولي ضد سالزيورج الجولة الماضية
السيد علي
Advertisements
يواجه متصدر المجموعة الخامسة فريق نابولي نظيره سالزيورج اليوم الثلاثاء الموافق 5-11-2019 ، في إطار إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة نابولي ضد سالزيورج اليوم الثلاثاء 5/11/2019 
تقام مواجهة نابولي ضد سالزيورج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.

القناة الناقلة لمواجهة نابولي وسالزيورج 
يتم بث مباراة نابولي وسالزيورج عبر مجموعة بي إن سبورتس المالك الحصري لحقوق بث دوري الأبطال عبر قناة beIN SPORTS HD 4، 

ويحتل فريق نابولي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق ريد بول سالزيورج في الترتيب الثالث برصيد 3 نقاط. 

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي،  بالتشكيل المعتاد عليه، فيما يفقد المدرب الإيطالي جهود كل من  أركاديوش ميليك، السيد هوساي وكيفن مالكويت بداعي الإصابة.

وكان قد غاب نفس اللاعبين عن مواجهة روما السابقة في بطولة الدوري الإيطالي، ومن المتوقع إستمرار غيابهم عن مواجهة اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال. 

التشكيل المتوقع لنابولي أمام سالزيورج  4-4-2 كما يلي : 

حراسة المرمي : أليكس ميريت
خط الدفاع : فوزي غلام - خاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو
خط الوسط : لورينزو إنسيني - فابيان رويز - ألان - خوسيه كاييخون
خط الهجوم: فيرناندو يورينتي - دريس ميرتينس

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نابولي وساليزبورج نابولي بث مباشر مواجهة نابولي في دوري الأبطال مصر محمد صلاح ليفربول ونابولولي كرة القدم الدوري الاوربي

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل بمنزل ممثلة شهيرة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب بعد مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من مباحثات سد النهضة

منذ 37 دقيقة

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أرسنال ضد نابولي اليوم الخميس 18 أبريل في الدوري الأوروبي (بث مباشر وتغطية حية)

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

11:20 م

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

06:48 م

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status