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ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة ضد جينك

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عصام
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أصبح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مهدد بالغياب عن مباراة فريقه ضد فريق جينيك البلجيكي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.


صحيفة إنجليزية تكشف موقف صلاح من الإصابة :-

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو"، إن كلوب لا يريد المجازفة بمحمد صلاح ضد جينيك، وأيضاً قام باستبداله في الدقيقة 65 من المباراة الماضية ضد فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعد شعوره ببعض الآلام.


كلوب يريد إراحة صلاح من أجل السيتي :-

ويضع المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة فريقه ضد فريق مانشستر سيتي في الاعتبار من أجل الحفاظ على جميع نجومه لأهمية اللقاء بشكل كبير في البريميرليج، خاصة وأن الريدز يحتل صدارة ترتيب البطولة، والسيتي يحل في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول.


موعد مباراة ليفربول ضد جينيك :-

ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق جينيك يوم الثلاثاء على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.


وكان الريدز قد حقق فوزا كبيرا على فريق جينيك بالجولة الماضية في بلجيكيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل صلاح هدف الريدز الرابع في اللقاء، بينما أحرز تشامبرلين هدفين، وسجل السنغالي ساديو ماني هدفا وحيدا خلال المباراة.


ترتيب ليفربول في مجموعته بدوري الأبطال :-

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة من دوري ابطال اوروبا برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي الذي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.
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محمد صلاح مباراة ليفربول وجينت ليفربول دوري ابطال اوروبا

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