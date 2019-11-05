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تزامنا مع الاحتجاجات.. أكبر انقطاع للانترنت في العراق

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:48 ص
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بوابة الفجر
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انقطعت خدمة الانترنت، مساء الاثنين، عن العاصمة العراقية بغداد، ومناطق أخرى من البلاد، تزامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، أن خدمات الإنترنت انقطعت عن معظم أنحاء البلاد، و انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 بالمئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، واصفا الأمر بأنه "أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية سبق وقطعت خدمات الانترنت لمواجهة الاحتجاجات المشتعلة في البلاد منذ أسابيع، احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية، وأسفرت عن مقتل المئات وإصابة آلاف الأشخاص.

وسقط اليوم الاثنين، 5 أشخاص على الأقل، خلال اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين حيث فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين.
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