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خاص - سعد رمضان لـ"الفجر الفني": حبيبتي دعمتني في أول تواجد لها بحفلاتي.. وأتمني العمل مع شيرين عبد الوهاب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أبدى المطرب سعد رمضان، سعادته الشديدة بمشاركته للمرة الثالثة في حفل دار الأوبرا المصرية، مضيفًا أنه يشعر بالفخر أيضا لتواجده على المسرح بين هذه الأسماء الكبيرة المشاركة في الحفل.

وأشار إلى أن ما زاد سعادته هو حب الناس للأغاني التي قدمها والدليل هو مشاركته في مهرجان دار الأوبرا للمرة الثالثة.

وعن السر وراء إهداء أغنية للراحل عبد الحليم حافظ إلى حبيبته في الحفل، قال في تصريح لـ"الفجر الفني: "لأول مرة تتواجد في حفلة لي، وأغنية قولوا له لأنها بتعبر عن شعوري تجاهها ولأنها أيضا لعبد الحليم مطربي المفضل".

وعن الرسالة التي يحب أن يوجهها لحبيبته "كنت سعيد بوجودها وشعرت بإحساسها تجاهي وأنا على المسرح".

وكشف سعد رمضان عن سعادته بنجاح فيديو كليب "أنتي وأنا" ووصوله إلى 10 مليون مشاهدة على يوتيوب، مشيرًا إلى أنها خطوة رائعة ومناسبة للغاية بعد أغنية " شو محسودين" خاصة أن الجمهزر أحب الفيديو كليب كثيرا.

وعن الأكلات التي يحبها في مصر قال "أمس أكلت سمك، وفي الليل حمام محشي وكشري، وأنا بحب الحمام المحشي والسمك في مصر طعمه رائع".

وعن الأماكن التي يحب زيارتها في مصر "أحب مطروح، وأحب المشي على كورنيش النيل ليلا".

ووجه سعد رمضان رسالة للفنان مدحت صالح، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة مشيدا به وواصفا إياه بالفنان الكبير.

وعن أعماله المستقبلية كشف " بدأت التحضير لأغنية جديدة قبل أن تندلع شرارة الثورة في لبنان فتم تأجيل التصوير على أن نستكمل عقب العودة للبنان مرة أخرى والأغنية من كلمات علي المولي".



وعن إمكانية خوضه تجربة التمثيل " حاليا اركز في الغناء فقط، ولكن في حال تلقي عرضا قويا ومغريا قد أفكر في خوض التجربة لكن حتى الآن لا أملك الجرأة لخوض تجربة التمثيل".

وعن أكثر فنانة يتمنى سعد عمل دويتو معها، قال " شيرين عبد الوهاب، أنا أحبها كثيرا وهي تعلم ذلك وهي شخصية على طبيعتها واللي في قلبها على لسانها".
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