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موعد مباراة ليون ضد بنفيكا اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
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ليون
ليون
حسن شحاتة
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موعد مباراة ليون ضد بنفيكا اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019 في دوري أبطال أوروبا بث مباشر beIN SPORT
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا  
"التشامبيونزليج"، لذلك نعرض لكم موعد مباراة ليون ضد بنفيكا والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة ليون ضد بنفيكا

تنطلق مباراة ليون ضد بنفيكا، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليون ضد بنفيكا

من المنتظر أن تذاع مباراة ليون ضد بنفيكا، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORT 6، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

هدف كلا الفريقين من مباراة ليون وبنفيكا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة لمصالحة جماهيره، والثأر من خسارته الأخيرة في الجولة الماضية أمام بنفيكا، بينما يسعى بنفيكا لتأكيد تفوقه ذهابًا للخروج من قاع ترتيب المجموعة.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين ليون وبنفيكا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا من تحقيق الفوز على نظيره ليون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أوروبا للموسم الحالي، حيث افتتح رفائيل فيريرا سيلفا أهداف المباراة للفريق البرتغالي مبكرًا في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، بينما أدرك ممفيس ديباي التعادل لليون في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، قبل أن يخطف لويس ميجيل الفونسو هدف الفوز لبنفيكا في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

ترتيب ليون وبنفيكا في الدوري

يدخل ليون المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا صاحب المركز الرابع، في المجموعة التي يتصدرها لايبزيج الألماني برصيد 6 نقاط.
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الكلمات المفتاحية

مصر ليون كرة القدم دوري الابطال بنفيكا اليوم الليلة

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