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أكثر من 160 ألف مشاهدة لأغنية مدحت صالح الجديدة "بنت القلب" (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:57 ص
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بوابة الفجر
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حقق النجم مدحت صالح، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "بنت القلب" وذلك بعد طرحها للمشاهدة والاستماع بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

"بنت القلب"  الأغنية الرئيسية في أغاني ألبومه الجديد والذي يحمل نفس اسم الأغنية.

160 ألف مشاهدة
وحصلت أغنية بنت القلب للنجم مدحت صالح، نسبة مشاهدة أكثر من 168,582 مشاهدة وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي فهد.

"بنت القلب"، هي من ضمن الأغاني التي لها طابع رومانسي ومختلف وهي تم طرحها في يوم 16 أكتوبر الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

كلمات الأغنية
وجاءت كلمات اغنية بنت القلب ل مدحت صالح كالتالي:

اه يابنت القلب يابنت الحب يابنت الشوق

يا بنت 60 قلب ابيض من القلوب

ه يابنت الحلم اللي أنا طول عمري بحلم بيه

أنا نفسي افتح قلبك واقعد فيها


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