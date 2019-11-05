كيف استعد ميتشو مع الزمالك عقب انتهاء التوقف الدولي

قام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتركيز على العامل البدني للاعبي الابيض خلال التدريبات الأخيرة بمعسكر مدينة السادس من أكتوبر.





ميتشو يركز على العامل البدني للاعبي الزمالك





ويسعى الصربي ميتشو إلى ظهور الفريق بشكل لدني جيد خلال مباريات الفريق المقبلة بمسابقة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويحاول ميلتون سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" إلى تجهيز مجموعة من اللاعبين البدلاء للتواجد بتشكيل الزمالك في المباريات القادمة، حيث يرغب في تجهيز الجميع للمواجهات الإفريقية الحاسمة بدور المجموعات.





ميتشو يغلق صفحة أفريقيا



ونجح الصربي ميتشو في قيادة فريق الزمالك في الصعود الى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، حيث وقع الابيض في المجموعة الأولى، والتي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يبدأ الزمالك مباريات دور المجموعات في لومباشي عاصمة الكونغو.





في سياق متصل نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره جولدي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التجريبية التي جمعت الفريقين امس الاثنين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك ضمن الاستعدادات الأخيرة بفترة التوقف الدولي الحالية.





وشهدت المباراة حضور محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، لمتابعة زملاءه، حيث عقد جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق من اجل الاطمئنان على حالته الطبية عقب خضوعه لجراحة في وتر اكيليس.





وقد تعرض محمود عبدالرحيم جنش إلى إصابة بقطع في وتر اكيليس على هامش تواجده بمعسكر المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019.





وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، وذلك بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الفني بالتنسيق مع طبيب الفريق.