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شوقي غريب يستقر على ملامح تشكيل المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
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غريب_ وأعضاء_الجهاز
غريب_ وأعضاء_الجهاز
رامي بشاي
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استقر شوفي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي على ملامح تشكيل الفراعنة في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر في المدة من ٨ نوفمبر حتى يوم ٢٢ من نفس الشهر.


واختار شوقي غريب قائمة المنتخب الأولمبي وجاءت كالتالي :


حراسة المرمى : عمر صلاح، محمد صبحي، عمر رضوان.


خط الدفاع : اسامة جمال، محمود الجزار، محمود مرعي، محمد عبدالسلام، احمد رمضان بيكهام، كريم العراقي، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن.


خط الوسط : أكرم توفيق، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي.


خط الهجوم، صلاح محسن، مصطفى محمد، احمد ياسر ريان.


مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مصر نظيره المالي يوم ٨ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.


يقابل الفراعنة منتخب منتخب غانا يوم ١١ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات.


يستضيف المنتخب المصري نظيره الكاميروني ١٤ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.


شوقي غريب يستقر على ملامح تشكيل المنتخب الأولمبي
استقر شوفي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي على ملامح تشكيل الفراعنة في مباريات أمم أفريقيا، حيث حجز الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر مقعد أساسي في تشكيل مصر بالبطولة الإفريقية.


بينما يدرس شوقي غريب الدفع بعمر صلاح حارس مرمى سموحة في تشكيل الفراعنة الأساسي بالبطولة، بالإضافة إلى وجود محمد عبدالسلام ومحمد مرعي وأحمد ابو الفتوح في خط الدفاع، خلف أكرم توفيق لاعب وسط الجونة.


وويحاول شوقي غريب حسم باقي المراكز خلال الساعات القليلة المقبلة، حيثىيسعى للانتهاء من وضع التشكيلة الأساسية والمناسبة لمباريات المنتخب الوطني الأولمبي لمباريات كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.


ودخل المنتخب الوطني الأولمبي في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبيرة بمدينة القاهرة، استعدادا لانطلاق البطولة يوم ٨ نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يسعى شوقي غريب المدير الفني للفريق تحقيق نتيجة طيبة في ظل تنظيم البطولة داخل الاراضي المصرية.
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