مصدر يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لمطران البلينا



كان الأنبا ويصا قد غادر مطار القاهرة في شهر يونيو الماضي متوجهًا إلى فرنسا في رحلة رعوية، استغرقت ثلاثة أشهر، أجرى خلالها فحوصات طبية ومناظير على مناطق متفرقة بالمعدة والصدر وخضع لعملية جراحية لاستئصال الحصوات المرارية.





وبعث مطران البلينا رسالة الي شعب إيبارشيته قال فيها: "الرب قبل صلاوتكم.. أجريت العملية بنجاح كامل ولا أعاني من أي ألم طوال الليل وحتي كتابة هذه السطور.. دوام الصلاة حتي أعود إليكم".





من جانبه، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندية بطريرك الكرازة المرقسية، مع الأنبا ويصا، حيث اطمأن على حالت الصحية، والأحوال الرعوية للإيبارشية.





عاد نيافة الأنبا ويصا، مطران إيبارشية البلينا وبرديس ودار السلام للأقباط الارثوذكس، الاثنين، إلى أرض الوطن قادمًا من فرنسا في رحلة علاجية استمرت لمدة شهر.وكشف مصدر كنسي من إيبارشية البلينا، إن الأنبا ويصا غادر مصر، مطلع شهر أكتوبر المنصرم، متوجها إلى فرنسا لمتابعة حالته الصحية عقب خضوعه لعملية إزالة حصوات في الحوصله المرارية، أجراها في شهر يونيو الماضي.وأكد المصدر لـ "بوابة الفجر"، أن الحالة الصحية للأنبا ويصا جيدة ومستقرة.