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المعهد القومي للأورام يحذر من حلاوة المولد: "كفاية شوية فولية"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للأورام، إن بعض حلاوة المولد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لاحتوائها على تلوث ميكروبي أو كيمائي بسبب احتوائها على مواد حافظة أو ألون غير حافظة.

وأضاف رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالعهد القومي للأورام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المواطن عليه أن لا يشتري كمية كبيرة من حلاوة المولد، ويبتعد عن الأصناف التي ليس بها عجينة سكرية.

وتابع: "بلاش الفولية التي بها عجينة سكرية، كفاية شوية فولية عليها مادة جيلاتينية شافية وخلافه"، لافتَا إلى أن استهلاك حلاوة المولد بشكل مرشد يعتبر أكثر أمانًا للمستهلك.

هذا وأكدت دار الإفتاء، إن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سُنةً حسنة، وتحتفل أمة الإسلام بتلك ذكري العطرة يوم السبت المقبل.

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وحدة التثقيف الغذائي مجدي نزيه عجينة سكرية اليوم المعهد القومي للأورام

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