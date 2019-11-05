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موعد مباراة بروسيا دورتموند وإنتر ميلان اليوم الثلاثاء 5/11/2019 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:10 ص
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انتر وبروسيا
انتر وبروسيا
محمد جمال
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يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة قوية ومنتظرة بين بروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالى ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء سيقوده الحكم داني ماكيلي.


موعد مباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى بدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى بدوري أبطال أوروبا

تقام مباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى بدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.


ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثانى خلف برشلونة متصدر المجموعه برصيد 4 نقاط بينما يحتل بوروسيا دورتموند الألمانى المركز الثالث بنفس عدد النقاط 4 ويحتل المركز الأخير سلافيا براج التشيكي برصيد نقطة واحدة.


التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميلان أمام بوروسيا دورتموند الألمانى بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : هاندانوفيتش

خط الدفاع : جودين، فريج، سكرينيار

خط الوسط : كاندريفا، جاليارديني، بروزوفيتش، باريلا، أسامواه

خط الهجوم : روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز


التشكيل المتزقع لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمي : هيتز

خط الدفاع : بيسرزك، اكانجى، هوملز، جوريرو

خط الوسط : فيجل، داوود، حكيمي، براندت، هازارد

خط الهجوم : ماركو رويس
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الكلمات المفتاحية

مباريات الجولة الرابعة دوري ابطال اوروبا بروسيا دورتموند وإنتر ميلان بروسيا انتر ميلان

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