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موعد مباراة ليفربول ضد جينك يوم الثلاثاء 5/11/2019 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:08 ص
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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يستضيف فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب نظيره فريق جينك البلجيكي يوم الثلاثاء على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جينك :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق جينك عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

موعد مباراة ليفربول ضد جينك :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق جينك البلجيكي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

ترتيب ليفربول في مجموعته بدوري الأبطال :-

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة من دوري ابطال اوروبا برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي الذي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

صحيفة إنجليزية تكشف موقف صلاح من الإصابة :-

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو"، إن كلوب لا يريد المجازفة بمحمد صلاح ضد جينك، وأيضاً قام باستبداله في الدقيقة 65 من المباراة الماضية ضد فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعد شعوره ببعض الآلام.

كلوب يريد إراحة صلاح من أجل السيتي :-

ويضع المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة فريقه ضد فريق مانشستر سيتي في الاعتبار من أجل الحفاظ على جميع نجومه لأهمية اللقاء بشكل كبير في البريميرليج، خاصة وأن الريدز يحتل صدارة ترتيب البطولة، والسيتي يحل في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول.

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