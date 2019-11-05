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أحمد ناجي يكشف عن أفضل حارس في مصر.. مفاجأة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
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أحمد ناجي
أحمد ناجي
السيد علي
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علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على مستوي حراس مرمي المنتخب الوطني وحراس القطبين الاهلي والزمالك.

وصرح أحمد ناجي عبر فضائية تايم سبورت في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء: "أحمد الشناوي من أكثر الحراس الموهوبة في مصر، ويجب أن يركز بعض الشىء، وجلست مع الشناوي لأن العمر يمر بسرعة فيجب أن يستغل هذه الفترة، ومتأكد أن الفترة المقبلة سيكون مستواه في تزايد".

وواصل ناجي حديثه: "إصاباته كثيرة ويبعد بعض الشىء عن الملعب، ولم أر أحمد الشناوي يتهرب بالإصابة في المباريات الكبيرة، وهو موهبة أتمنى أن تأخذ حقها، وحزين من عدم اختياره في قائمة منتخب مصر الأخيرة، لكن وجهة نظر الجهاز الفني كانت صحيحة جدًا لأنه كان بعيدا عن المشاركة ومصابا".

وتابع مدرب حراس المنتخب السابق: "محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مثال جيد جدًا للمحترف الحقيقي، ليس مجرد تدريبات وتركيز في المباريات ومنافسة أو ينظر للذي ينافسه، كل هذه الأشياء بجانب شغله على نفسه خارج النادي وبيته، فكانت النتيجة ظهوره بهذا المستوى في الفترة الحالية".

وأكمل ناجي: "قبل كأس العالم لا أحد يتوقع أنه سيشارك بشكل أساسي، ومن مباراة البرتغال الفكرة كبرت في عقلي، الشناوي عندما انضم للمنتخب لم يكن في أفضل حالاته، والمعسكر كانت مدته حوالي شهر فكان مثل التلميذ النجيب".

وتابع مدرب حراس الأهلي الأسبق: "أخذت مخاطرة قوية جدًا بمشاركة محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس العالم، قبل المونديال، وكان هناك مناقشة بيني وبين كوبر عن مشاركة الشناوي".

وأوضح ناجي: "محمد الشناوي بأدائه في مباراة البرتغال أعطى لنا انطباعا رائعا في الثبات وقرارته وهذا كان المهم بالنسبة لنا".

وأوضح: "لم أظلم محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ولو كنت صرحت أنني ظلمته من قبل لكي تظل نفسيته مرتفعة ويكافح ويقاتل".

وإستكمل ناجي حديثه: "لو كنت متواجدًا مع الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر لضممت عواد لأنيه يشارك مع الزمالك تحت ضغط جماهيري، ورأيت أنه ليس على قدر اللعب كأساسي مع منتخب مصر بعد مشاركته في مباراة اليونان".

وأنهي مدرب: "عواد حارس جيد ويستحق التواجد في المنتخب، ولكن تصنيفه يعود إلى الجهاز الفني".
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مدرب حراس المنتخب اليوم اللية احمد فلوكس فيسبوك أحمد الشناوي

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