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التنمية المحلية: مصر بها نصف مليون "توكتوك"
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:23 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنهم بدأوا العمل في ملف إحلال سيارة الميني فان محل التوكتوك منذ عام، حيث بدأوا بحصر أعداد التوكتوك، ومنع سيرها في المدن، وعواصم المحافظات، وتم قصر سيره عى القرى والنجوع.
وأشار "قاسم"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم قرروا أن يكون سير التوكتوك في الأماكن غير المخططة منظم، موضحا أنه تم ترخيص نحو 248 ألف توكتوك على مستوى المحافظات المصرية.
وأضاف أنه تم حصر نصف مليون توكتوك على مستوى الجمهورية، وتقوم وزارة الداخلية بإعادة الحصر مرة أخرى، حيث أن كل وزارة تقوم بدور في هذا الملف، مؤكدا أنه حال ضبط توكتوك يسير بشكل غير قانون يتم سحب التوكتوك حتى يتم تقنين وضعه.
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