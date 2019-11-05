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أحمد فلوكس يرد على شائعة تهربه من الجيش: "أنا وحيد" (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الفنان أحمد فلوكس، إن وقوفه للنشيد الوطني استغل في الحملة التي شُنت ضده، قائلًا: "النشيد له احترامه، وأنا اتعلمت في المدرسة إن لما النشيد الوطني نقف انتباه، واتعلمنا كلمة انتباه من المدارس".

ورد "فلوكس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، على شائعة القبض عليه بسبب تهربه من الجيش، موضحًا أنه لم يلتحق بالجيش لأنه وحيد، معلقًا: "شرف ليا إني أدخل الجيش، ومعنديش مشكلة أتطوع في الجيش في أي وقت لو احتاجوني".

وأكد أن وقفته، أثناء النشيد، لم تأتي نتيجة تأثره بفيلم الممر، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يقف بهذه الحالة عند إلقاء نشيد بلده.
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