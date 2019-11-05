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برلماني يوضح التحديات التي ستواجه مشروع استبدال "التوكتوك" بالسيارات "الفان" (فيديو)
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:06 ص
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هدى عبدالرازق
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قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن استبدال "التوكتوك" بالسيارة الفان يعد طرح جيد، موضحا أن تنفيذ الإحلال بشكل ناجح يتطلب أن نحدد أولا استخدامات المواطن للتوكتوك، وهل الوسيلة الجديدة ستفي باحتياجاته أم لا، وإلا سنجد أن الوسيلتين موجودتين بالشارع.
وأشار "قؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لابد من تأهيل سائق التوكتوك على قيادة الميني فان، فضلا على توفير نظام مناسب للتمويل لاستبدال التوكتوك بالوسيلة الجديدة.
وأضاف أن 25% من سكان القاهرة الكبرى يستخدمون التوكتوك، ويجب تحديد استخداماتهم، حيث أن هناك استخدامين للتوكتوك إما أن يكون وسيلة تكميلية، أو بدل "تمشية"، مشددا على ضرورة أن تفي "الفان" بهذين الاستخدامين.
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