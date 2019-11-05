تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها بشأن طقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، وسقوط أمطار على غرب البلاد.





وقالت الهيئة في بيانها إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبروده ليلًا.





وتوقعت الهيئة انخفاض الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، ومن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، والتي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا، لافتة إلى أن الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.





وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر كالأتي:





القاهرة 20 29





شبين الكوم 19 30





طنطا 19 30





دمنهور 17 29





الإسكندرية 17 27





بلطيم 18 28





مطروح 15 27





السلوم 17 29





سيوة 14 28





بورسعيد 23 26





دمياط 22 26





الزقازيق 19 29





الاسماعيلية 19 29





السويس 20 29





العريش 19 26





رفح 19 25





رأس سدر 21 28





نخل 11 26





نويبع 22 29





طابا 19 29





كاترين 08 24





الطور 19 29





شرم الشيخ 22 31





الغردقة 19 31





مرسى علم 19 30





الفيوم 17 30





بنى سويف 17 30





المنيا 14 30





أسيوط 14 31





سوهاج 15 31





قنا 15 31





الأقصر 16 32





أسوان 16 33





أبوسمبل 18 33





الوادى الجديد 14 32





شلاتين 23 31





ابو رماد 23 30





حلايب 24 28





رأس حدربة 24 28