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رئيس البورصة: شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة للاستثمار في مصر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:37 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة جدًا للاستثمار في مصر، خاصة بعد الإصلاحات الجريئة التي أجرتها مصر في نوفمبر 2016.

وأوضح "فريد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن الدليل على ذلك هو عندما نقارن صافي الاستثمارات الأجنبية في هذه الفترة، والاستثمارات الأجنبية قبل الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية قبل الإصلاحات كانت من 2 إلى 3 مليار جنيه فقط، أما الآن ارتفعت إلى 21 ميليار جنيه، مؤكدًا أنه تطور كبير، لافتًا إلى السندات أيضًا وصلت إلى صافي من 35 لـ 38 مليار جنيه الآن.
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