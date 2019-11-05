رئيس البورصة: شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة للاستثمار في مصر

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة جدًا للاستثمار في مصر، خاصة بعد الإصلاحات الجريئة التي أجرتها مصر في نوفمبر 2016.





وأوضح "فريد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن الدليل على ذلك هو عندما نقارن صافي الاستثمارات الأجنبية في هذه الفترة، والاستثمارات الأجنبية قبل الإصلاح الاقتصادي.



